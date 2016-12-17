Путин обсудил с папой римским вопросы защиты христиан

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с папой римским Франциском вопросы защиты христиан в зоне региональных конфликтов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

«Президент России и папа римский обменялись мнениями по вопросам защиты христиан в зоне региональных конфликтов и значимости конструктивного межконфессионального диалога для сохранения нравственных начал в мировых делах», — указано в сообщении на сайте администрации главы государства.

В ходе беседы российский лидер поздравил понтифика с 80-летним юбилеем и подчеркнул, что глава католической церкви внес большой вклад в укрепление отношений между Россией и Ватиканом. Стороны также обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

Ранее российский лидер направил понтифику поздравительную телеграмму, в которой также оценил вклад папы римского в продвижение духовных и нравственных ценностей.