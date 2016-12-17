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В Сочи медведица с медвежатами вышли на лыжную трассу Красной поляны

Очевидец, проезжающий на фуникулере, успел снять на видео диких животных

Отдыхающие на сочинском курорте Красная Поляна, поднимаясь на фуникулере, сняли на видео медведицу с двумя детенышами, которые пересекали горнолыжную трассу.

Запись была опубликована на портале «Блог Сочи».

Семейство пересекло трассу прямо под подъемником, на котором проезжал очевидец.

Отмечается, что туристы в Сочи нередко встречают медведей. В сентябре горах рядом с этим городом сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать группу туристов, на которых напал медведь.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

В Сочи медведица с медвежатами вышли на лыжную трассу Красной поляны

Очевидец, проезжающий на фуникулере, успел снять на видео диких животных

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