В Сочи медведица с медвежатами вышли на лыжную трассу Красной поляны

Отдыхающие на сочинском курорте Красная Поляна, поднимаясь на фуникулере, сняли на видео медведицу с двумя детенышами, которые пересекали горнолыжную трассу.

Запись была опубликована на портале «Блог Сочи».

Семейство пересекло трассу прямо под подъемником, на котором проезжал очевидец.

Отмечается, что туристы в Сочи нередко встречают медведей. В сентябре горах рядом с этим городом сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать группу туристов, на которых напал медведь.