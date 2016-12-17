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Дворкович: Россия ждет от Белоруссии полной оплаты за газ

Вице-премьер добавил, что авансового платежа недостаточно

Отвечая на вопрос журналистов о поступлении авансового платежа от Белоруссии за российский газ, вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что Россия ожидает полной оплаты за газ.

Авансового платежа недостаточно, отметил Дворкович.

«Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж», — заявил он. Вице-премьер уточнил, что аванс, поступивший от Белоруссии, давно вернулся обратно.

 «Он (платеж. — Ред.) вернулся обратно им, давно уже», — цитирует Дворковича «РИА Новости».

Долг Белоруссии перед Россией составляет $281 млн. Ранее Белоруссия недоплачивала за поставленный газ, считая цену несправедливой.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Дворкович: Россия ждет от Белоруссии полной оплаты за газ

Вице-премьер добавил, что авансового платежа недостаточно

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