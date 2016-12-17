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Михалкова впечатлила экспозиция «Ельцин Центра»

Экскурсию для известного режиссера провел директор архива центра Дмитрий Пышнин

Режиссер Никита Михалков признался, что его впечатлила экспозиция «Ельцин Центра», которую он посетил 17 декабря во время своей поездки в Екатеринбург.

Как передает «РИА Новости», экскурсию для главы Союза кинематографистов России провел директор архива центра Дмитрий Пышнин.

«Да, впечатляет, впечатляет», — заключил Михалков после осмотра центра.

Ранее, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, Никита Михалков заявил, что программы центра дают идеологизированную трактовку истории России и дети, посещающие центр, получают искаженную информацию о ней. После этого Наина Ельцина назвала заявление Михалкова «ложью и оскорблениями».

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Михалкова впечатлила экспозиция «Ельцин Центра»

Экскурсию для известного режиссера провел директор архива центра Дмитрий Пышнин

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