Михалкова впечатлила экспозиция «Ельцин Центра»

Режиссер Никита Михалков признался, что его впечатлила экспозиция «Ельцин Центра», которую он посетил 17 декабря во время своей поездки в Екатеринбург.



Как передает «РИА Новости», экскурсию для главы Союза кинематографистов России провел директор архива центра Дмитрий Пышнин.

«Да, впечатляет, впечатляет», — заключил Михалков после осмотра центра.

Ранее, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, Никита Михалков заявил, что программы центра дают идеологизированную трактовку истории России и дети, посещающие центр, получают искаженную информацию о ней. После этого Наина Ельцина назвала заявление Михалкова «ложью и оскорблениями».