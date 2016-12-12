Мединский поддержал Михалкова в споре с «Ельцин Центром»

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал режиссера Никиту Михалкова в споре вокруг «Ельцин Центра», деятельность которого тот раскритиковал.

«Увы, в «Ельцин Центре», представляя в злополучном видеофильме историю России как череду бессмыслицы и беспросветности, подставляют и самого Ельцина», — написал министр в статье, опубликованной на сайте «История России».

Мединский подчеркнул, что именно такая презентация фактов в фильме и есть «инъекция разрушения национального самосознания», о которой говорил Михалков.

«Разрушение — это не разные мнения о событиях нашей истории, пусть даже нелицеприятные. Разрушение — это сведение истории к примитивному лозунгу. Это вырывание из ее сложной логики целых кусков», — отметил глава Минкультуры.

На прошлой неделе в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации Михалков заявил, что деятельность «Ельцин Центра» разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России.

В свою очередь вдова первого президента России Наина Ельцина назвала высказывания Михалкова лживыми и отметила, что режиссер оскорбляет людей, работавших на благо страны.



Михалков написал Ельциной открытое письмо, где выразил глубокое сожаление, что огорчил ее, но призвал вдову первого президента РФ к объективности при разработке программ.

Ранее режиссер признался, что лично не бывал в «Ельцин Центре».