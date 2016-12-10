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Вдова первого президента России обвинила Михалкова во лжи

Заявление Наины Ельциной опубликовано на сайте «Ельцин Центра»

Возмущение Наины Ельциной вызвало заявление режиссера Никиты Михалкова о деятельности «Ельцин Центра». Вдова первого президента России назвала высказывания Михалкова лживыми и отметила, что режиссер оскорбляет людей, работавших на благо страны.

«При этом он (Михалков. — Ред.) ни разу не был в «Ельцин Центре», — отмечается в заявлении Наины Ельциной, опубликованном на сайте центра.

Вдова Бориса Ельцина напомнила, что 20 лет назад Михалков являлся доверенным лицом Бориса Ельцина и по-другому оценивал его деятельность. «Мне очень горько писать эти слова, я и представить не могла, что через 20 лет он с легкостью отречется от того, что говорил и делал», — отметила она.

Никита Михалков подверг критике программу «Ельцин Центра» 9 декабря на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Режиссер заявил, что «в центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей». Михалков назвал происходящее вопросом безопасности государства и угрозой для детей.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Вдова первого президента России обвинила Михалкова во лжи

Заявление Наины Ельциной опубликовано на сайте «Ельцин Центра»

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