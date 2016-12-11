Михалков написал открытое письмо Наине Ельциной

Режиссер Никита Михалков, подвергший критике программы «Ельцин Центра» в Екатеринбурге, написал открытое письмо вдове первого президента России. Михалков выразил глубокое сожаление, что огорчил Наину Ельцину, но призвал ее к объективности при разработке программ.

Открытое письмо деятеля культуры Наине Ельциной опубликовала Лента.ру.

«Я глубоко сожалею, что доставил Вам огорчение, но уверен, что Вас ввели в заблуждение, интерпретируя мои слова под определенным углом», — полагает Михалков. В своем письме он уточняет, в частности, что выступает против того, чтобы «за именем Ельцина, за его спиной в «Ельцин Центре» шла планомерная работа, медленно и аккуратно разрушающая историческое самосознание детей и молодежи, приходящих туда».

«Если Вы сами предложите подумать о том, как можно было бы скорректировать программы «Ельцин Центра», чтобы постараться добиться большей объективности, — это будет самым мудрым поступком в защиту имени и памяти Бориса Николаевича», — заключает Михалков.

О том, что деятельность «Ельцин Центра» разрушает национальное самосознание детей, предоставляя необъективную оценку российской истории, Михалков заявил на слушаниях в Совете Федерации в минувшую пятницу. На заявление Михалкова ответила администрация «Ельцин Центра» и вдова Бориса Ельцина, обвинившая режиссера во лжи, напоминает «Федеральное агентство новостей».