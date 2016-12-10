Михалков подтвердил, что никогда не был в «Ельцин Центре»

Режиссер Никита Михалков, раскритиковавший деятельность «Ельцин Центра», признался, что действительно никогда не посещал его. В своей авторской программе на телеканале «Россия 24» Михалков заявил, что ему «абсолютно достаточно» того, что он знает.

«Я там не был, но мне абсолютно достаточно того, что я знаю и что является правдой», — сказал он, отвечая телеведущему Николаю Сванидзе.

Ранее Михалков, выступая в Совете Федерации, заявил, что «Ельцин Центр» разрушает национальное самосознание детей, потому что представляет необъективную оценку истории России. Режиссер добавил, что программа деятельности организации, по его мнению, нуждается в корректировке.



«Я говорю о возможности сменить вектор, скорректировать программу. Это вопрос национальной безопасности, каждый день сотни детей ходят туда (в «Ельцин Центр». — «Известия»), они получают этот яд», — сказал он.



На критику режиссера ответили представители «Ельцин Центра» и вдова первого президента России Наина Ельцина, передает «Федеральное агентство новостей».