Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Михалков подтвердил, что никогда не был в «Ельцин Центре»

Ранее вдова первого президента России Наина Ельцина обвинила режиссера, что он критикует деятельность «Ельцин Центра», ни разу в нем не побывав

Режиссер Никита Михалков, раскритиковавший деятельность «Ельцин Центра», признался, что действительно никогда не посещал его. В своей авторской программе на телеканале «Россия 24» Михалков заявил, что ему «абсолютно достаточно» того, что он знает.

«Я там не был, но мне абсолютно достаточно того, что я знаю и что является правдой», — сказал он, отвечая телеведущему Николаю Сванидзе.

Ранее Михалков, выступая в Совете Федерации, заявил, что  «Ельцин Центр» разрушает национальное  самосознание детей, потому что представляет необъективную оценку истории России. Режиссер добавил, что программа деятельности организации, по его мнению, нуждается в корректировке.

«Я говорю о возможности сменить вектор, скорректировать программу. Это вопрос национальной безопасности, каждый день сотни детей ходят туда (в «Ельцин Центр». — «Известия»), они получают этот яд», — сказал он.

На критику режиссера ответили представители «Ельцин Центра» и вдова первого президента России Наина Ельцина, передает «Федеральное агентство новостей».

Читайте также:

Михалков: «Ельцин Центр» разрушает самосознание людей

Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Михалков подтвердил, что никогда не был в «Ельцин Центре»

Ранее вдова первого президента России Наина Ельцина обвинила режиссера, что он критикует деятельность «Ельцин Центра», ни разу в нем не побывав

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Ирина Мешкова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке