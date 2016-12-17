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Назарбаев поддержал идею переговоров по Сирии в Астане

Президент Казахстана обсудил данный вопрос с главами России и Турции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал идею проведения в Астане переговоров между конфликтующими сторонами в Сирии. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Российский и турецкий лидеры выразили заинтересованность в проведении в Астане процесса мирных переговоров конфликтующих сторон в Сирии. Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице», — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

Ранее президент России предложил провести встречу конфликтующих в сторон Сирии. Отмечалось, что если будет получено согласие, то Россия и Турция обратятся к президенту Казахстана с просьбой поддержать этот процесс.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Назарбаев поддержал идею переговоров по Сирии в Астане

Президент Казахстана обсудил данный вопрос с главами России и Турции

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