Назарбаев поддержал идею переговоров по Сирии в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал идею проведения в Астане переговоров между конфликтующими сторонами в Сирии. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Российский и турецкий лидеры выразили заинтересованность в проведении в Астане процесса мирных переговоров конфликтующих сторон в Сирии. Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице», — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.



Ранее президент России предложил провести встречу конфликтующих в сторон Сирии. Отмечалось, что если будет получено согласие, то Россия и Турция обратятся к президенту Казахстана с просьбой поддержать этот процесс.