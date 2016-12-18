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Возле офиса прокурдской партии в Стамбуле прогремел взрыв

На месте инцидента работают пожарные и врачи

На юго-западе европейской части Стамбула в торговом центре, на третьем этаже которого располагается офис прокурдской Народно-демократической партии, прогремел взрыв. В результате инцидента были выбиты несколько стекол и начался пожар. 

Как пишет газета Hurriyet, согласно предварительным данным, речь идет не о бомбе, а о взрыве баллона с бытовым газом. Сейчас на месте ЧП работают пожарные и врачи. 

Ранее «Известия» писали, что в турецком городе Кайсери произошел взрыв, унесший жизни 13 военнослужащих. Атаку совершил террорист-смертник. Теракт был направлен против ВС Турции. Заминированная машина взорвалась около автобуса, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы. Ответственность за взрыв Анкара возложила на Рабочую партию Курдистана.  

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Возле офиса прокурдской партии в Стамбуле прогремел взрыв

На месте инцидента работают пожарные и врачи

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