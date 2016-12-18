В Грозном уничтожили напавшую на полицейских группу боевиков

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что в Грозном ликвидирована группа боевиков, которые напали на полицейских. В ходе перестрелки с силовиками четверо бандитов было уничтожено, еще двое попали в больницу с ранениями.

«При попытке задержать машину преступники сбили сотрудника ДПС и, открыв огонь, попытались скрыться. Ответным огнем бандиты нейтрализованы. Двое из них доставлены в больницу, четверо уничтожены»,— приводит слова Кадырова «РИА Новости».

Глава Чечни добавил, что жертв среди сотрудников полиции нет, сотрудник ДПС госпитализирован. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности бандитов.