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В Грозном уничтожили напавшую на полицейских группу боевиков

Четверо бандитов ликвидировано, еще двое находятся с ранениями в больнице

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что в Грозном ликвидирована группа боевиков, которые напали на полицейских. В ходе перестрелки с силовиками четверо бандитов было уничтожено, еще двое попали в больницу с ранениями.

«При попытке задержать машину преступники сбили сотрудника ДПС и, открыв огонь, попытались скрыться. Ответным огнем бандиты нейтрализованы. Двое из них доставлены в больницу, четверо уничтожены»,— приводит слова Кадырова «РИА Новости».

Глава Чечни добавил, что жертв среди сотрудников полиции нет, сотрудник ДПС госпитализирован. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности бандитов.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

В Грозном уничтожили напавшую на полицейских группу боевиков

Четверо бандитов ликвидировано, еще двое находятся с ранениями в больнице

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