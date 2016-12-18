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Ученые пришли к выводу, что бедность является болезнью

Сотрудники Университета Вирджинии в США рассказали, какими болезнями грозит шаткое финансовое положение

Научные сотрудники Университета Вирджинии в США пришли к выводу, что бедность является болезнью. Во время исследований ученым удалось обнаружить тесную связь шаткого финансового положения с потерей контроля над собственной жизнью, снижением болевого порога и частыми приступами физического дискомфорта.  

Как сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на результаты исследований американских ученых, дети, которые растут в семьях с низким уровнем достатка, в будущем рискуют столкнуться с различными расстройствами, в том числе с психическими. Отмечается, что у ребят из бедных семей уже в школьном возрасте специалисты фиксировали симптомы депрессии.  

Ранее «Известия» писали, что вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России отмечается рост бедности. К этой категории, по словам Голодец, сейчас относится 15% населения РФ.   

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Ученые пришли к выводу, что бедность является болезнью

Сотрудники Университета Вирджинии в США рассказали, какими болезнями грозит шаткое финансовое положение

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