Ученые пришли к выводу, что бедность является болезнью

Сотрудники Университета Вирджинии в США рассказали, какими болезнями грозит шаткое финансовое положение
Научные сотрудники Университета Вирджинии в США пришли к выводу, что бедность является болезнью. Во время исследований ученым удалось обнаружить тесную связь шаткого финансового положения с потерей контроля над собственной жизнью, снижением болевого порога и частыми приступами физического дискомфорта.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на результаты исследований американских ученых, дети, которые растут в семьях с низким уровнем достатка, в будущем рискуют столкнуться с различными расстройствами, в том числе с психическими. Отмечается, что у ребят из бедных семей уже в школьном возрасте специалисты фиксировали симптомы депрессии.
Ранее «Известия» писали, что вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России отмечается рост бедности. К этой категории, по словам Голодец, сейчас относится 15% населения РФ.
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