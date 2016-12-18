Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки чикунгунья

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила россиян, выезжающих за рубеж, о распространении лихорадки чикунгунья, сообщает «Федеральное агентство новостей».



Заболевание выявлено почти в 40 странах Азии, Африки, Европы и Америки. В частности, лихорадка широко распространена в Индии и на островах Индийского океана, а также в Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке.

В связи с этим Роспотребнадзор просит принимать меры предосторожности против укусов насекомых. Как и в случае с лихорадками денге и Зика, переносчиками чикунгуньи являются комары Aedes aegypti.