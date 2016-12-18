Ученые разработали скафандр для колонизаторов Марса

Инженеры из США создали новый тип скафандра для миссии на Марс, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По заверениям ученых, новый костюм легче, практичнее и удобнее, чем используемые сейчас для космических путешествий. Также известно, что новый костюм имеет высокую степень изоляции и требует серьезной психологической подготовки.

Сообщается, что производство одного скафандра обойдется в 1-2 млн долларов. Однако в планах инженеров снизить затраты до нескольких десятков тысяч долларов.