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Пхеньян разрабатывает беспилотник с увеличенным радиусом действия

Разведывательные службы Южной Кореи полагают, что летательный аппарат будет использоваться для разведки

Южнокорейская разведка установила, что в КНДР идет разработка нового беспилотника с увеличенным радиусом действия.

Как передает агентство Ренхап, спецслужбы Южной Кореи полагают, что новые летательные аппараты Пхеньян будет использовать для разведки. При этом точный радиус действия беспилотников не приводится.

По приблизительным подсчетам, на вооружении Корейской народной армии находятся около 300 беспилотных летательных аппаратов, из них по меньшей мере десять — боевые. Некоторые из беспилотников, которые выполняли полеты над Южной Кореей, были захвачены.

В начале декабря власти США ввели дополнительные санкции в отношении семи лиц и 16 компаний КНДР после проведения ядерных испытаний на территории республики.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Пхеньян разрабатывает беспилотник с увеличенным радиусом действия

Разведывательные службы Южной Кореи полагают, что летательный аппарат будет использоваться для разведки

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