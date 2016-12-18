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Штормовое предупреждение объявлено в Сочи‍

Сильный снегопад прошел в городе минувшей ночью

В связи с возможным налипанием мокрого снега на провода, деревья и конструкции в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В воскресенье пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю призывает граждан быть осторожными и внимательными.

«В ближайшие 1-3 часа на побережье Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях», – сообщает ведомство.

Уточняется, что налипание мокрого снега может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций: падения деревьев, обрывов ЛЭП.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи‍

Сильный снегопад прошел в городе минувшей ночью

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