Штормовое предупреждение объявлено в Сочи‍

В связи с возможным налипанием мокрого снега на провода, деревья и конструкции в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В воскресенье пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю призывает граждан быть осторожными и внимательными.

«В ближайшие 1-3 часа на побережье Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях», – сообщает ведомство.



Уточняется, что налипание мокрого снега может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций: падения деревьев, обрывов ЛЭП.