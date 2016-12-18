МЧС предупреждает об автомобильных пробках в Москве

Пресс-служба столичного управления МЧС предупреждает о возникновении транспортных пробок в Москве днем в воскресенье. Причиной транспортных заторов может стать гололедица, местами очень сильная, уточняет ведомство.

Сложные дорожные условия сохранятся в течение суток 18 декабря, отмечается в сообщении МЧС.

«В ближайшие 1–3 часа с сохранением в течении суток 18 декабря в Москве ожидается гололед, на дорогах гололедица, местами сильная», — сообщили в ведомстве. Автолюбителей просят быть предельно внимательными и по возможности пользоваться общественным транспортом.