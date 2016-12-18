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Встреча России, Ирана и Турции может пройти 20 декабря в Москве

Ранее сообщалось, что трехсторонняя встреча на уровне министров состоится 27 декабря

Встреча глав МИД России, Ирана и Турции может пройти в Москве 20 декабря. Ранее анонсировалось, что трехсторонняя министерская встреча по Сирии состоится 27 декабря.

Дата перенесена «учитывая быстрое развитие событий в Сирии», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

В субботу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами МИД Ирана и Турции. Дипломаты обсудили освобождение восточного Алеппо от боевиков.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Встреча России, Ирана и Турции может пройти 20 декабря в Москве

Ранее сообщалось, что трехсторонняя встреча на уровне министров состоится 27 декабря

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