ФИФА начала расследование в отношении главы РФС Виталия Мутко

Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) инициировал расследование в отношении зампреда правительства РФ и президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.



Как передает Daily Mail, комитет федерации намерен выявить возможную причастность вице-премьера РФ к господдержке допинга в российском спорте, о которой заявил в своем докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) ее глава Ричард Макларен.

При этом, если обвинения подтвердятся, Виталий Мутко лишится права на работу в футбольной сфере, а чемпионат мира по футболу 2018 года может пройти в другой стране.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA была обнародована 9 декабря. В документе говорится, что манипуляции с допинг-пробами проводились в более 30 видах спорта. При этом представители российского спорта отмечают, что во второй части доклада, как и в первой, не приводится конкретных доказательств.