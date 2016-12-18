Совбез ООН рассмотрит резолюцию по Алеппо, предложенную Францией

В воскресенье на голосование Совет Безопасности ООН вынесет резолюцию, предложенную Францией. Документом предлагается облегчение эвакуации людей из восточных районов Алеппо. Кроме того, резолюция требует доступа в город ООН и наблюдателей ее партнерских организаций.

Голосование по резолюции в Совбезе ООН начнется в 18.00 по московскому времени (10.00 по местному), — сообщает новозеландская дипмиссия в Twitter.

Ранее Франция требовала организации свободной эвакуации граждан из восточного Алеппо.