Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Пассажирский автобус перевернулся в Ивановской области

ДТП произошло в Шуйском районе около поселка Пустошь

Фото: ТАСС/Валерий Шердюков

Утром в воскресенье в Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Пассажирский ПАЗ ехал из Пучежа в Иваново, когда около населенного пункта Пустошь его занесло, после чего автобус перевернулся. По предварительным данным, пострадали пять человек, они получили ссадины и ушибы.

Среди пострадавших есть ребенок, уточнили в региональном МЧС, передает «Федеральное агентство новостей».

На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и медики, причина ДТП устанавливается.

Читайте также:

В ДТП с маршруткой и автобусом в Ярославле пострадали пять человек

Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Пассажирский автобус перевернулся в Ивановской области

Пассажирский автобус перевернулся в Ивановской областиДТП произошло в Шуйском районе около поселка Пустошь

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Показания Януковича, столичные заморозки, подготовка жителей к Новому году и другие события недели

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке