Пассажирский автобус перевернулся в Ивановской области

Утром в воскресенье в Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Пассажирский ПАЗ ехал из Пучежа в Иваново, когда около населенного пункта Пустошь его занесло, после чего автобус перевернулся. По предварительным данным, пострадали пять человек, они получили ссадины и ушибы.



Среди пострадавших есть ребенок, уточнили в региональном МЧС, передает «Федеральное агентство новостей».

На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и медики, причина ДТП устанавливается.