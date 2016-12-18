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Трамп: «Мишель Обама, насколько я понимаю, говорила о прошлом»

Избранный президент США прокомментировал слова супруги Барака Обамы о том, что у американцев с его избранием не осталось надежд на преобразования

В ходе выступления перед тысячами своих сторонников в штате Алабама Дональд Трамп прокомментировал высказывание Мишель Обамы. Накануне супруга Барака Обамы в интервью отметила, что у американцев после избрания республиканца не осталось надежд на преобразования.

Трамп отметил, что по его мнению, Мишель Обама говорила о прошлом, не имея ввиду будущее, сообщает ТАСС.

«Я так понимаю, что она говорила о прошлом, а не о будущем», – заявил политик. Он отметил, что у американцев «напротив, есть большие надежды и огромный потенциал».

Республиканец отметил, что слова Мишель Обамы его обескуражили, так как во время приема в Белом доме и Обама, и его жена, были очень любезны с супругами Трамп.

«Я надеюсь, что она (Мишель Обама) имела в виду что-то иное и выразилась не так», – резюмировал Трамп.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Трамп: «Мишель Обама, насколько я понимаю, говорила о прошлом»

Избранный президент США прокомментировал слова супруги Барака Обамы о том, что у американцев с его избранием не осталось надежд на преобразования

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