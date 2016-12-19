На полный развод с Брюсселем у Лондона может уйти 20 лет

На состоявшемся саммите ЕС в Брюсселе лидеры 27 стран–членов вновь отказались от неформальных обсуждений Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Главу британского кабинета даже не позвали на традиционный ужин, где, как сообщают СМИ, в ее отсутствие лидеры ЕС все-таки обсудили предстоящий «развод» Брюсселя с Лондоном. Как рассказали «Известиям» британские политики, правительство до сих пор не имеет плана выхода из союза из-за большого количества разногласий. Кроме того, даже многие из некогда активных сторонников Brexit сейчас стараются не торопить события, затягивая начало переговоров с Брюсселем. При этом, по их оценкам, на окончательное разрешение всех споров между Британией и ЕС и стабилизацию отношений может уйти целых 20 лет.



За последние два года в Великобритании состоялось два референдума. И если с плебисцитом по шотландской независимости для Лондона всё закончилось благополучно, то голосование по Brexit поставило британское правительство перед весьма сложной задачей. Исполнять волю народа надо, а как это сделать, Тереза Мэй и ее команда пока не представляют.



Лейборист Дэвид Мартин, европарламентарий от Великобритании с 1999 года, рассказал «Известиям», что хотя люди и в Королевстве, и в Европе требуют от Мэй конкретных шагов, она не может удовлетворить их запросы, ведь плана по Brexit до сих пор не существует даже в предварительном виде. Промедление кабинета негативно влияет на экономику страны, а британский фунт продолжает свое падение.



— Сейчас в самом разгаре борьба за то, чтобы парламенту разрешили обсудить условия, на которых будет осуществляться выход из ЕС. Некоторые считают, что развод с Брюсселем должен быть полным, а Британии следует покинуть общий рынок. Такой безумный сценарий станет катастрофой для нашей экономики. Я считаю, что мы должны сохранить максимально близкие отношения с ЕС, остаться в европейской экономической зоне или заключить специальное соглашение с Брюсселем — как у Швейцарии. При этом надо понимать, что Евросоюз не позволит Великобритании оставить за собой все самые «вкусные» преимущества от членства, поэтому любые реформы должны сейчас согласовываться с нашими партнерами в Европе, — заявил «Известиям» Дэвид Мартин.



По его словам, начать конструктивную работу над будущими отношениями с ЕС Великобритания сможет только после запуска премьером 50-й статьи Лиссабонского договора (статья регламентирует процедуру выхода из ЕС), а сам процесс окончательного устранения всех последствий и урегулирования споров может затянуться на 20 лет.



Между тем теневой министр по международной торговле, теневой министр по изменению климата Барри Гардинер подтвердил в беседе с «Известиями», что консервативное правительство до сих пор не приготовилось к выходу из Евросоюза. Кроме того, в политическом истеблишменте страны налицо серьезный раскол по вопросу об условиях Brexit. Правое крыло кабинета выступает за полный разрыв с единым рынком и таможенным союзом ЕС, за запрет свободного передвижения, отмену возможности обращаться в Европейский суд. А левое крыло считает, что такой сценарий нанесет непоправимый ущерб британскому бизнесу, который сейчас работает в Европе на общих условиях, без нормативных и регистрационных барьеров.



— Раскол в правительстве показывает, что до сих пор не сформулировано четкой стратегии по Brexit, что подрывает уверенность бизнеса и желание инвесторов вкладывать средства в Великобританию. Ст. 50 должна быть задействована прежде, чем начнутся официальные переговоры об условиях выхода страны из ЕС. После этого у Лондона будет два года, чтобы завершить переговоры с Брюсселем. Если соглашение не будет достигнуто, то срок может быть продлен, если все остальные члены ЕС дадут на это согласие. Если кто-то из них откажется, то Великобритания окажется за пределами ЕС лицом к лицу с нормами ВТО и необходимостью платить 45% пошлины на экспорт в Евросоюз каждый год, — подчеркнул Барри Гардинер.



Он напомнил, что в стране сейчас идет судебное разбирательство на предмет того, имеет ли премьер-министр право инициировать запуск механизма в соответствии с 50-й статьей, воспользовавшись так называемой королевской прерогативой — без одобрения парламента. Высокий суд постановил, что Мэй не может использовать власть монарха, чтобы отменить акт 1972 года о вступлении в ЕС, принятый суверенным парламентом. На данный момент правительство пытается обжаловать этот вердикт в Верховном суде. Решение суда ожидается 6 января, сообщил теневой министр. В любом случае, по его словам, парламент будет требовать от правительства предоставить четкий план действий, прежде чем начнутся переговоры с Брюсселем.



Европарламентарий от Партии независимости Соединенного Королевства Маргарет Паркер в беседе с «Известиями» отметила, что многие из выступавших за Brexit — как среди простых британцев, так и среди политиков — осознали риски, которые таит в себе выход страны из ЕС. Из-за этого процесс запуска 50-й статьи и затягивается, однако к концу марта 2017 года премьер-министр все-таки начнет официальные переговоры с Брюсселем, полагает европарламентарий.

