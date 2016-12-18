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Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП на востоке Крыма

В числе жертв аварии — двухлетний ребенок

Два человека, из них один ребенок, погибли в результате ДТП возле города Старый Крым на востоке полуострова, еще шестеро, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщил минздрав региона.

Авария произошла днем 17 декабря на трассе Симферополь–Керчь рядом с городом Старый Крым. На скользкой дороге столкнулись два легковых автомобиля Ford Focus и «ВАЗ-2106». В результате инцидента одна женщина и двухлетний ребенок скончались на месте.

«По состоянию на сегодня в больницах Феодосии и Старого Крыма продолжают оставаться шесть человек, из них два ребенка, один из них в тяжелом состоянии», — приводит ТАСС сообщение представителя регионального минздрава.

По информации МЧС, в ликвидации последствий аварии были задействованы 24 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России — 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП на востоке Крыма

В числе жертв аварии — двухлетний ребенок

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