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Подозреваемых в разбойном нападении в такси задержали в Москве

Женщину и двух ее знакомых вывезли из центра Москвы в Медведково, где отобрали личные вещи

Подозреваемые в совершении разбойного нападения на женщину и двух ее знакомых задержаны в Москве. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала журналистам, что задержание проводили сотрудники уголовного розыска.

Заявление от потерпевших поступило в полицию 15 декабря.

В ходе проверки было установлено, что трое молодых людей вышли из ночного клуба, остановили проезжающий автомобиль и попросили водителя подвезти их. В салоне машины кроме водителя находился пассажир. Женщину и ее спутников отвезли в Медведково,  высадили из автомобиля и под угрозой насилия отобрали личные вещи.

По данным источника «РИА Новости», речь идет об ограбленных иностранцах. Жертвами грабежа стали два брата из Франции и гражданка Великобритании. Один из французов ушел с места ограбления в неизвестном направлении. Его тело обнаружено в воскресенье в лесу Мытищинского района.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Подозреваемых в разбойном нападении в такси задержали в Москве

Женщину и двух ее знакомых вывезли из центра Москвы в Медведково, где отобрали личные вещи

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