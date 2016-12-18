Подозреваемых в разбойном нападении в такси задержали в Москве

Подозреваемые в совершении разбойного нападения на женщину и двух ее знакомых задержаны в Москве. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала журналистам, что задержание проводили сотрудники уголовного розыска.

Заявление от потерпевших поступило в полицию 15 декабря.

В ходе проверки было установлено, что трое молодых людей вышли из ночного клуба, остановили проезжающий автомобиль и попросили водителя подвезти их. В салоне машины кроме водителя находился пассажир. Женщину и ее спутников отвезли в Медведково, высадили из автомобиля и под угрозой насилия отобрали личные вещи.

По данным источника «РИА Новости», речь идет об ограбленных иностранцах. Жертвами грабежа стали два брата из Франции и гражданка Великобритании. Один из французов ушел с места ограбления в неизвестном направлении. Его тело обнаружено в воскресенье в лесу Мытищинского района.

