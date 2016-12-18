Мутко сообщил, что ФИФА не уведомляла его о начале расследования

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не уведомляла его о начале проведения расследования в отношении него.

Об этом глава РФС сообщил в эфире радиостанции «Коммерсант-FM». «К таким сообщениям я отношусь спокойно», — отметил Виталий Мутко.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило о начале предварительного расследования комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении зампреда российского правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики по подозрению в поддержке допинга в российском спорте.

Такое решение было принято в связи с публикацией второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В документе говорится о манипуляциях с допинг-пробами в более 30 видах спорта. Вместе с тем представители российского спорта отмечают, что в обеих частях доклада не было приведено конкретных доказательств.