Украинского пленного в ДНР освободили по просьбе митрополита Онуфрия

Военнослужащий Тарас Колодий, находившийся в плену в самопровозглашенной ДНР, был освобожден и передан украинской стороне по просьбе митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Об этом «Известиям» сообщили в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«С просьбой о содействии в освобождении Тараса Колодия в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла обратился Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, к которому, в свою очередь, обратились родные военнослужащего», — говорится в сообщении.

Представитель Московского Патриархата подчеркнул, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал ходатайство митрополита Онуфрия и обратился к лицам, от которых зависело положительное решение по данному вопросу. Освобождение Тараса Колодия проводилось без предварительных условий в качестве акта доброй воли.