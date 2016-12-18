Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Украинского пленного в ДНР освободили по просьбе митрополита Онуфрия

Его ходатайство было передано патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Военнослужащий Тарас Колодий, находившийся в плену в самопровозглашенной ДНР, был освобожден и передан украинской стороне по просьбе митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Об этом «Известиям» сообщили в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«С просьбой о содействии в освобождении Тараса Колодия в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла обратился Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, к которому, в свою очередь, обратились родные военнослужащего», — говорится в сообщении.

Представитель Московского Патриархата подчеркнул, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал ходатайство митрополита Онуфрия и обратился к лицам, от которых зависело положительное решение по данному вопросу. Освобождение Тараса Колодия проводилось без предварительных условий в качестве акта доброй воли.

Читайте также:

Песков об участии РФ в переговорах с ДНР и ЛНР: мы готовы к диалогу

Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Украинского пленного в ДНР освободили по просьбе митрополита Онуфрия

Его ходатайство было передано патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке