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Песков об участии РФ в переговорах с ДНР и ЛНР: мы готовы к диалогу

По словам представителя Кремля, контакты не могут иметь официальный статус

Россия готова к диалогу с лидерами самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик и депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко, однако такие контакты не могут иметь официальный статус. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Подобные контакты не могут носить какого-то межгосударственного или еще какого-то официального статуса, но, безусловно, с российской стороны всегда была готовность разговаривать с теми, кто желает такого диалога, кем бы он ни был», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона всегда указывала на безальтернативность постепенного налаживания диалога между Киевом и представителями Донбасса.

Ранее стало известно о встрече Савченко с лидерами ЛНР и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко. Комментируя встречу, Савченко заявила, что беседа была направлена на «усиление минского формата» и проходила в присутствии «российской стороны». Депутат назвала переговоры действенными.

Плотницкий также заявил, что встреча оказалась полезной. Он уточнил, что на переговорах обсуждался вопрос обмена пленными по формуле «всех на всех».

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Песков об участии РФ в переговорах с ДНР и ЛНР: мы готовы к диалогу

По словам представителя Кремля, контакты не могут иметь официальный статус

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