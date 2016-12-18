Названы условия, при которых оставшиеся боевики смогут покинуть Алеппо

Власти Сирии поставили условия для боевиков, которые хотят оставить восточную часть Алеппо. Сначала должны быть освобождены жители двух населенных пунктов в провинции Идлиб, сообщают местные СМИ.

Около трех лет 20 тыс. жителей селений Кефрайа и Фуа находятся под контролем запрещенной в России террористической «Джебхат ан-Нусры», отмечает «РИА Новости».

Сирийское государственное информационное агентство SANA ранее заявило, что в четыре района восточного Алеппо прибыли автобусы для вывоза из города оставшихся боевиков и членов их семей. Однако пока 1,2 тыс. жителей двух поселков не будут выведены, ни один автобус не поедет в сторону безопасных районов.

Предполагается, что из Алеппо будет вывезено такое же количество боевиков и их родственников, сколько человек выйдет из осажденных боевиками селений.