Источник: при проведении спецоперации в Грозном погиб полицейский

Полицейский погиб при проведении операции по ликвидации боевиков на окраине Грозного в Чеченской Республике.

Как передает ТАСС со ссылкой на источника в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, сотрудник правоохранительных органов при проведении операции в Старопромысловском районе столицы республики получил смертельное ранение.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации пяти боевиков, которые накануне ночью напали на сотрудника полиции.