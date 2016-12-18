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Источник: при проведении спецоперации в Грозном погиб полицейский

Сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение

Полицейский погиб при проведении операции по ликвидации боевиков на окраине Грозного в Чеченской Республике.

Как передает ТАСС со ссылкой на источника в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, сотрудник правоохранительных органов при проведении операции в Старопромысловском районе столицы республики получил смертельное ранение.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации пяти боевиков, которые накануне ночью напали на сотрудника полиции.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Источник: при проведении спецоперации в Грозном погиб полицейский

Сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение

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