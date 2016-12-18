Силовики в Грозном уничтожили пять боевиков

Силовики ликвидировали пять боевиков в ходе операции на окраине Грозного в Чеченской Республике. У злоумышленников было изъято оружие, принадлежащее сотруднику правоохранительных органов, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.



Глава региона непосредственно на месте руководил операцией по ликвидации боевиков.

«Это последние боевики из числа тех, кто вечером и ночью совершил преступление в Грозном», — приводит «Интерфакс» слова Рамзана Кадырова. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников.

Глава Чеченской Республики также подчеркнул, что тем, кто посягает на жизнь сотрудников полиции и мирных граждан, необходимо давать жесткий отпор.

Что было

Боевики напали на полицейского ночью 18 декабря в Октябрьском районе Грозного. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались остановить злоумышленников, завязалась перестрелка, в ходе которой были нейтрализованы четыре бандита. Еще трое получили ранения, их госпитализировали.

Спецоперация

Позже стало известно, что еще трое боевиков, участвовавших в нападении, были объявлены в розыск. По предварительным данным, нападавшие имели отношение к террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ). Группу боевиков блокировали в Старопромысловском районе Грозного. Сообщалось, что стрельба доносилась и до жителей Ленинского района.

По словам источника в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, при проведении операции в Старопромысловском районе столицы республики погиб один сотрудник правоохранительных органов, он получил смертельное ранение.

