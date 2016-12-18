133 туроператора Великобритании включили в программы туры в Россию

Более 130 туроператоров Великобритании предложат гражданам Соединенного Королевства туры в Россию, сообщил замглавы Ростуризма Сергей Корнеев.



По его словам, такой шаг свидетельствует о росте интереса к путешествиям в РФ среди британцев.

«Лидерами спроса являются Санкт-Петербург и Москва, но растет интерес и к новым направлениям, например путешествиям в Казань или по маршрутам «Серебряного ожерелья» по Северо-Западу России», — приводит ТАСС сообщение замруководителя федерального агентства по туризму.

Он также отметил, что туры в Россию пользуются наибольшим спросом у жителей Великобритании в возрасте 50–60 лет.

Кроме того, Сергей Корнеев пояснил, что британцев чаще всего интересует российская культура и история. Кроме того, на интерес граждан Соединенного Королевства к России также оказали влияние новый сериал ВВС «Война и мир» и чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ в 2018 году.