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133 туроператора Великобритании включили в программы туры в Россию

По словам замглавы Ростуризма, граждан Великобритании в первую очередь интересует российская история и культура

Более 130 туроператоров Великобритании предложат гражданам Соединенного Королевства туры в Россию, сообщил замглавы Ростуризма Сергей Корнеев.

По его словам, такой шаг свидетельствует о росте интереса к путешествиям в РФ среди британцев.

«Лидерами спроса являются Санкт-Петербург и Москва, но растет интерес и к новым направлениям, например путешествиям в Казань или по маршрутам «Серебряного ожерелья» по Северо-Западу России», — приводит ТАСС сообщение замруководителя федерального агентства по туризму.

Он также отметил, что туры в Россию пользуются наибольшим спросом у жителей Великобритании в возрасте 50–60 лет.

Кроме того, Сергей Корнеев пояснил, что британцев чаще всего интересует российская культура и история. Кроме того, на интерес граждан Соединенного Королевства к России также оказали влияние новый сериал ВВС «Война и мир» и чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ в 2018 году.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

133 туроператора Великобритании включили в программы туры в Россию

По словам замглавы Ростуризма, граждан Великобритании в первую очередь интересует российская история и культура

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