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РФ выступит в СБ ООН с новым предложением по Алеппо

Об этом заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин

Российская Федерация выступит в Совете Безопасности ООН с новым предложением по ситуации в Алеппо.

Как заявил в воскресенье журналистам постпред РФ при организации Виталий Чуркин, будут предложены «конкретные идеи». Если стороны поддержат их, то «может быть принята сегодня надлежащая резолюция», добавил он.

«У нас есть очень простые идеи, и если они поддержат эти простые идеи, у нас может быть принята сегодня надлежащая резолюция», — приводит слова Чуркина «РИА Новости».

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

РФ выступит в СБ ООН с новым предложением по Алеппо

Об этом заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин

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