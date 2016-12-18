Кадыров: «Спецоперация в Грозном и его окрестностях завершена»

На своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецоперация, проводившаяся в Грозном и его окрестностях, завершена.

Он добавил, что ликвидированы семь боевиков, четыре задержаны, из них трое в больнице с огнестрельными ранениями. Спецоперация проходила «в нескольких километрах от города в горно-лесистой местности, где нет ни одной постройки», добавил Кадыров.

Спецподразделения правоохранительных органов Чечни провели спецоперацию по ликвидации боевиков, ранее напавших на полицейских. Руководство действиями силовиков осуществлял лично глава региона.

