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Кадыров: «Спецоперация в Грозном и его окрестностях завершена»

По словам главы Чечни, ликвидированы семь боевиков и четыре задержаны

На своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецоперация, проводившаяся в Грозном и его окрестностях, завершена.

Он добавил, что ликвидированы семь боевиков, четыре задержаны, из них трое в больнице с огнестрельными ранениями. Спецоперация проходила «в нескольких километрах от города в горно-лесистой местности, где нет ни одной постройки», добавил Кадыров.

Спецподразделения правоохранительных органов Чечни провели спецоперацию по ликвидации боевиков, ранее напавших на полицейских. Руководство действиями силовиков осуществлял лично глава региона.

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Источник: при проведении спецоперации в Грозном погиб полицейский

Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Кадыров: «Спецоперация в Грозном и его окрестностях завершена»

По словам главы Чечни, ликвидированы семь боевиков и четыре задержаны

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