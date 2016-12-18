Хоккеисты сборной РФ заняли второе место на Кубке «Первого канала»

Сборная РФ по хоккею заняла второе место в турнире Кубка «Первого канала», обыграв в заключительном матче команду Финляндии со счетом 4:3.



В составе российской команды отличились Максим Шалунов (2-я минута), Егор Яковлев (8), Иван Телегин (10) и Илья Ковальчук (33). Из участников финской сборной шайбы забросили Харри Песонен (1), Хенрик Хаапала (37) и Миро Аалтонен (41).

Всего по результатам трех матчей в активе российской команды шесть очков, она заняла второе место в турнире. Победителями стали хоккеисты сборной Швеции. Команда также набрала шесть очков, однако шведские игроки досрочно обеспечили себе победу, выиграв у россиян и финнов, которые, в свою очередь, заняли третье место.

Шведский этап Евротура пройдет 9–12 февраля.