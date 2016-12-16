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Сборная России крупно обыграла Чехию на Евротуре

Подопечные Олега Знарка забросили в ворота гостей пять шайб

Сборная России по хоккею победила команду Чехии во втором матче российского этапа Евротура со счетом 5:1.

В команде Олега Знарка отличились Сергей Плотников, Павел Дацюк, Владимир Ткачев, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

Гости смогли ответить лишь одной шайбой — ее забросил игрок «Амура» Томаш Загорна.

Напомним, что в первой игре на турнире сборная России проиграла Швеции (1:3).

Отметим, что «Первый канал» решил отменить прямые трансляции матчей второго этапа Евротура из-за утраты интереса аудитории к спортивным программам. Права на показ хоккейных встреч были переданы «Матч ТВ».

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Сборная России крупно обыграла Чехию на Евротуре

Подопечные Олега Знарка забросили в ворота гостей пять шайб

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