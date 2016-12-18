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В ЛНР отразили атаку украинских силовиков под Калиновкой

По данным разведки, командиры подразделений ВСУ были пьяны

Фото: РИА Новости/Олеся Потапова

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что подразделениям милиции удалось отбить атаку, осуществленную украинскими силовиками.

Бой между украинскими военными и подразделениями народной милиции завязался днем в воскресенье под Калиновкой после попытки прорыва со стороны ВСУ. Марочко рассказал, что около 10 украинских военнослужащих убиты, более 20 ранены.

Он добавил, что попытка прорыва была осуществлена от населенного пункта Луганское в направлении населенного пункта Калиновка. При этом, как доложила разведка, командиры подразделений ВСУ были пьяны.

 «По данным разведки, командный состав подразделений агрессора находился в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует Марочко «РИА Новости».

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

В ЛНР отразили атаку украинских силовиков под Калиновкой

В ЛНР отразили атаку украинских силовиков под КалиновкойПо данным разведки, командиры подразделений ВСУ были пьяны

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