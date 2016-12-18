Глава МИД Польши назвал нелепостью блокировку трибуны сейма

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал нелепостью блокировку трибуны сейма.

Об этом руководитель внешнеполитического ведомства заявил в воскресенье, 18 декабря.

«К сожалению, оппозиция не использует демократические процедуры, чтобы протестовать против легально избранного правительства», — цитирует его «РИА Новости».

Известно, что польская оппозиция с пятницы блокирует работу сейма страны.

Поводом послужило решение парламента ограничить работу журналистов в нижней палате и решение спикера отстранить одного из депутатов от участия в заседании.

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