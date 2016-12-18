Россия представила в Совбез ООН проект резолюции эвакуации из Алеппо

Россия представила в Совбез ООН проект резолюции по эвакуации мирного населения из Алеппо.

Об этом СМИ заявили источники в штаб-квартире всемирной организации.

«Россия распространила свой вариант резолюции в противовес французскому. Сейчас он обсуждается», — цитирует ТАСС сообщение.

В документе от РФ подчеркивается важность обеспечения добровольной и безопасной эвакуации мирных жителей из Алеппо при поддержке ООН.

Французский документ требует предоставить членам миссии международной организации доступ для мониторинга обеих сторон конфликта.

При этом члены Совбеза хотят совместить оба проекта в один.

Заседание по этому поводу ведется за закрытыми дверями.

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