Россия поможет Сирии под Пальмирой

Предстоящая операция нуждается в координации с международной коалицией во главе с США
Россия поможет Сирии в боевых действиях против террористов под Пальмирой.
Об этом заявил замглавы МИДа Михаил Богданов.
«Задача состоит в ликвидации террористических очагов «Джебхат ан-Нусры» и ИГ (обе запрещены в РФ)», — цитирует его ТАСС.
При этом он добавил, что произошедшее в Пальмире стало возможно из-за плохой координации.
По его мнению, необходимо больше согласованности действий, в том числе с коалицией, которую возглавляют США.
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