Россия поможет Сирии под Пальмирой

Россия поможет Сирии в боевых действиях против террористов под Пальмирой.

Об этом заявил замглавы МИДа Михаил Богданов.

«Задача состоит в ликвидации террористических очагов «Джебхат ан-Нусры» и ИГ (обе запрещены в РФ)», — цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что произошедшее в Пальмире стало возможно из-за плохой координации.

По его мнению, необходимо больше согласованности действий, в том числе с коалицией, которую возглавляют США.

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