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Путин объяснил причину захвата Пальмиры террористами ИГ

По словам российского президента, это произошло из-за несогласованности действий официального Дамаска и сил международной коалиции

Президент РФ Владимир Путин назвал основной причиной захвата Пальмиры боевиками запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство») несогласованность действий войск официального Дамаска и сил международной коалиции во главе с США.

Такую точку зрения он высказал в ходе пресс-конференции в Токио по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что эффективность борьбы с террористами зависит от объединения усилий всех сторон. При этом, по мнению Путина, освобождение Пальмиры должно оказаться в больше степени символичным, тогда как возвращение под контроль всего сирийского Алеппо более важным.

В то же время он выразил надежду, что сирийская правительственная армия сможет упрочить свое положение после успешных действий в Алеппо, «а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни».

Глава государства также рассказал, что достиг договоренности со своим коллегой из Турции и предложил конфликтующим сторонам провести переговоры на новой площадке, которой может стать казахстанская Астана.

Если воюющие стороны на это согласятся, Путин и Эрдоган попросят президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поддержать этот процесс.

Накануне первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир сообщил, что войска официального Дамаска при поддержке ВКС РФ стабилизировали ситуацию в районе древней Пальмиры.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Путин объяснил причину захвата Пальмиры террористами ИГ

По словам российского президента, это произошло из-за несогласованности действий официального Дамаска и сил международной коалиции

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