Совбез ООН проголосует за проект резолюции по Алеппо в понедельник.

Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

«Есть хороший текст проекта резолюции, мы договорились голосовать завтра», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, что первоначально было два проекта резолюции по эвакуации мирных граждан из Алеппо — российский и французский, которые отличались по вопросам доступа миссии ООН для мониторинга ситуации.

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