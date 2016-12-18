Ракета Atlas V со спутником EchoStar-19 стартовала с мыса Канаверал

Трансляция запуска велась на сайте компании — производителя ракеты United Launch Alliance
С космодрома, расположенного на мысе Канаверал (штат Флорида), стартовала ракета-носитель Atlas V с американским космическим аппаратом связи EchoStar-19. Прямая трансляция запуска велась на сайте компании — производителя ракеты-носителя United Launch Alliance.
Старт ракеты состоялся в 14.13 по местному времени (22.13 мск).
Ранее «Известия» писали, что с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Delta IV, которая выведет на орбиту спутник связи WGS-8 для нужд минобороны США.
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