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Ракета Atlas V со спутником EchoStar-19 стартовала с мыса Канаверал

Трансляция запуска велась на сайте компании — производителя ракеты United Launch Alliance

С космодрома, расположенного на мысе Канаверал (штат Флорида), стартовала ракета-носитель Atlas V с американским космическим аппаратом связи EchoStar-19. Прямая трансляция запуска велась на сайте компании — производителя ракеты-носителя United Launch Alliance. 

Старт ракеты состоялся в 14.13 по местному времени (22.13 мск).

Ранее «Известия» писали, что с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Delta IV, которая выведет на орбиту спутник связи WGS-8 для нужд минобороны США.  

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Ракета Atlas V со спутником EchoStar-19 стартовала с мыса Канаверал

Трансляция запуска велась на сайте компании — производителя ракеты United Launch Alliance

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