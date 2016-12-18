Путин и Эрдоган обсудили эвакуацию из Алеппо

Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган обсудили эвакуацию мирного населения из Алеппо и ситуацию в Сирии.

Об этом говорится в официальном сообщении администрации президента РФ.

«Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике с акцентом на развитии ситуации в Алеппо, в частности положении дел с завершением эвакуации из города мирных жителей и готовых к прекращению огня боевиков», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Кроме того, оба лидера обсудили переговоры официального Дамаска с умеренной оппозицией и выразили удовлетворение тесной координацией между Россией и Турцией.

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