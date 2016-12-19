Попытки ВСУ прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево провалились

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону Луганской народной республики (ЛНР) в районе Дебальцево провалились.

Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

«Все попытки прорвать нашу оборону закончились полным провалом для киевских силовиков», - цитирует его ТАСС.

При этом он заметил, что при обстреле позиций ЛНР украинцы применяли тяжелую артиллерию, что противоречит Минским договоренностям по урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, имеются в виду 152-мм орудия, которые должны быть отведенными от линии соприкосновения сторон.

Анащенко добавил, что при попытке прорвать оборону ВСУ потеряли 10 человек и еще 20 получили ранения. Со стороны ЛНР два человека были ранены и еще двое числятся пропавшими без вести.

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