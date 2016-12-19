Денежные переводы стали популярным подарком на Новый год

Это связано не только с повышением популярности «пластика» среди российских граждан, но и с желанием людей помочь материально близким, оказавшимся в праздничные дни далеко
Данные о количестве банковских переводов физических лиц с карты на карту говорят о том, что на этот Новый год россияне стали больше дарить своим родным и друзьям деньги, причем в безналичной форме. Для газеты «Известия» этот показатель подсчитали в одной из кредитных организаций и сообщили, что он увеличился в преддверии праздника в полтора раза по сравнению с обычными месяцами и декабрем 2015-го. По мнению представителей других банков, количество трансакций увеличилось не в полтора, а в два раза.
Эксперты полагают, что это связано не только с повышением популярности «пластика» среди российских граждан, но и с желанием людей материально помочь близким, оказавшимся в праздничные дни далеко.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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