Маккейн: США при Обаме утратили мировое лидерство

Сенатор Джон Маккейн считает, что США при президенте Бараке Обаме утратили мировое лидерство.

Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN.

В качестве примера Маккейн привел ситуацию в Сирии, недавний захват китайскими ВМС американского подводного беспилотного аппарата, сообщает «РИА Новости».

Сюда же, по мнению сенатора относятся и якобы имевшие место хакерские атаки на политические институты США.

Все это стало возможно из-за полного подрыва лидирующей роли США, что в свою очередь привело к эрозии мирового порядка, установившегося после Второй мировой войны.

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