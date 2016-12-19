Маккейн: США при Обаме утратили мировое лидерство

Сенатор Джон Маккейн считает, что президентство Барака Обамы привело к эрозии мирового порядка
Сенатор Джон Маккейн считает, что США при президенте Бараке Обаме утратили мировое лидерство.
Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN.
В качестве примера Маккейн привел ситуацию в Сирии, недавний захват китайскими ВМС американского подводного беспилотного аппарата, сообщает «РИА Новости».
Сюда же, по мнению сенатора относятся и якобы имевшие место хакерские атаки на политические институты США.
Все это стало возможно из-за полного подрыва лидирующей роли США, что в свою очередь привело к эрозии мирового порядка, установившегося после Второй мировой войны.
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