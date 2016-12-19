На новогодние праздники россияне предпочитают отдыхать внутри страны

Большинство граждан России едут в Сочи, поскольку там есть и горнолыжный отдых и прибрежный
Около половины российских граждан, которые покупают туры на новогодние праздники, предпочитают не выезжать за рубеж, а отдыхать внутри страны. Об этом газете «Известия» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
По его словам, «тенденция совершенно очевидна —более 40% бронирующих путевки выбирают внутренние направления». При этом Барзыкин добавил, что «большинство из них едут в Сочи, потому что там есть и горнолыжный отдых, и прибрежный». Вице-президент РСТ также отметил, что на втором месте по объемам бронирований находится Москва, в которую, во время новогодних праздников, едет особенно много детских групп.
— На третьем месте — Санкт-Петербург и в целом Северо-Запад, на четвертом — Казань. Растет популярность Крыма, — сообщил «Известиям» Юрий Барзыкин.
В РСТ также подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом число бронирований путевок на внутренние направления увеличилось на 15%.
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