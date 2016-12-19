Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

На новогодние праздники россияне предпочитают отдыхать внутри страны

Большинство граждан России едут в Сочи, поскольку там есть и горнолыжный отдых и прибрежный

Около половины российских граждан, которые покупают туры на новогодние праздники, предпочитают не выезжать за рубеж, а отдыхать внутри страны. Об этом газете «Известия» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. 

По его словам, «тенденция совершенно очевидна —более 40% бронирующих путевки выбирают внутренние направления». При этом Барзыкин добавил, что «большинство из них едут в Сочи, потому что там есть и горнолыжный отдых, и прибрежный». Вице-президент РСТ также отметил, что на втором месте по объемам бронирований находится Москва, в  которую, во время новогодних праздников, едет особенно много детских групп. 

 — На третьем месте — Санкт-Петербург и в целом Северо-Запад, на четвертом — Казань. Растет популярность Крыма, — сообщил «Известиям» Юрий Барзыкин. 

В РСТ также подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом число бронирований путевок на внутренние направления увеличилось на 15%. 

Более подробно читайте  в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

Под родными пальмами  

Написать комментарий
Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

На новогодние праздники россияне предпочитают отдыхать внутри страны

Большинство граждан России едут в Сочи, поскольку там есть и горнолыжный отдых и прибрежный

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке