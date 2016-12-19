Юниорский чемпионат по биатлону может пройти не в России

Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров 2017 года в Острове (Псковская область) может не состояться, поскольку есть вероятность, что соревнование перенесут в другую страну. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на заявление члена правления Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Известный биатлонист заявил, что причиной такого решения могут стать документы, которые глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен передал в распоряжение Международного союза биатлонистов (IBU). По словам Тихонова, согласно докладу комиссии Макларена, 31 российский биатлонист подозревается в употреблении допинга.

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Россию намерены лишить юниорского чемпионата мира по биатлону