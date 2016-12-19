Четверо террористов, захвативших крепость в Эль-Караке, уничтожены

Силы безопасности Иордании ликвидировали боевиков в результате спецоперации
Четыре террориста, захвативших крепость в Эль-Караке в Иордании, были уничтожены. В тайнике боевиков иорданским военным удалось обнаружить пояса смертников, оружие и крупное количество взрывчатки.
Информацию об этом распространило Федеральное агентство новостей.
Ранее «Известия» писали, что группа неизвестных напала на центр сил безопасности и посты полиции в городе Эль-Карак на юге Иордании. После этого злоумышленники укрылись в средневековом замке крестоносцев, который является местной достопримечательностью, посещаемой туристами.
В результате атаки боевиков погибли пять сотрудников сил безопасности, двое гражданских и одна туристка из Канады. Кроме того, пострадали 22 человека, среди которых есть и полицейские, и гражданские лица. Некоторые из пострадавших получили серьезные ранения.
Позже Ростуризм рекомендовал российским туристам, находящимся в Иордании, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей, сохранять спокойствие и следовать требованиям местных властей.
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