Четверо террористов, захвативших крепость в Эль-Караке, уничтожены

Четыре террориста, захвативших крепость в Эль-Караке в Иордании, были уничтожены. В тайнике боевиков иорданским военным удалось обнаружить пояса смертников, оружие и крупное количество взрывчатки.

Информацию об этом распространило Федеральное агентство новостей.

Ранее «Известия» писали, что группа неизвестных напала на центр сил безопасности и посты полиции в городе Эль-Карак на юге Иордании. После этого злоумышленники укрылись в средневековом замке крестоносцев, который является местной достопримечательностью, посещаемой туристами.

В результате атаки боевиков погибли пять сотрудников сил безопасности, двое гражданских и одна туристка из Канады. Кроме того, пострадали 22 человека, среди которых есть и полицейские, и гражданские лица. Некоторые из пострадавших получили серьезные ранения.

Позже Ростуризм рекомендовал российским туристам, находящимся в Иордании, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей, сохранять спокойствие и следовать требованиям местных властей.